Amazon alza le commissioni ai venditori in Francia per ripagare la web tax

Fonte : wired

(Di martedì 20 agosto 2019) Il quartier generale dia San Francisco (foto di Smith Collection/Gado/Getty Images) Ad, così come anche alle altre big tech americane, la web tax alla francese proprio non piace, così il colosso dell’ecommerce ha deciso dilacon la stessa moneta. Secondo quanto si legge sul quotidiano Le Monde, in alcune email che stanno arrivando aie alle piccole e medie imprese d’Oltralpe, la compagnia ha fatto sapere che a partire dal mese di ottobre saranno applicati costi aggiuntivi del 3%. La contromisura adottata daè una risposta diretta alla tassa che il governo francese ha ufficialmente approvato lo scorso luglio, e che applica alle grandi compagnie americane del web una tassa del 3% sui loro ricavi prodotti in Europa. Questa web tax, tra le prime a essere state discusse nell’eurozona, colpisce soprattutto le compagnie tecnologiche che ...

