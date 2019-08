Allarme in Sardegna Coccodrillo scompare da un circo

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 20 agosto 2019) Valentina Dardari L’animale potrebbe essere stato rapito o aver deciso di scappare. L'appello del Comune sulla pagina Facebookindove unè scomparso da una Orosei, nella frazione di Los Alinos. L’animale potrebbe essersi allontanato volontariamente o essere stato rubato da qualcuno. In ogni caso non è del tutto tranquillizzante che unsia in giro da qualche parte, vicino alla spiaggia di Cala Liberotto. L’amministrazione comunale di Orosei, appena venuta a conoscenza della notizia, ha voluto postare sulla sua pagina Facebook l’alla popolazione. Invitandola a fare attenzione e, naturalmente, avvertire immediatamente le Forze dell’ordine, già in allerta. Nel caso venga avvistato unpasseggiare indisturbato sul territorio. Il post su Facebook recita così “Ci comunicano che è stato denunciato il furto di un ...

SiquelsA : Allarme in Sardegna: “Dal circo è sparito un coccodrillo. Fate attenzione” - Bettabetta59 : Allarme in Sardegna: “Dal circo è sparito un coccodrillo. Fate attenzione” - AndreaFarcii : Allarme in Sardegna: 'Dal circo è sparito un coccodrillo. Fate attenzione' - Casteddu On line -