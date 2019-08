Trenitalia | Intercity si ferma due volte per un guasto | capotreno picchiato da un

Trenitalia - Fs con FirstGroup si aggiudica appalto per treni Intercity e alta velocità sulla costa occidentale del Regno Unito : trenitalia Uk si è aggiudicata il 30% dell’appalto per i treni Intercity e alta velocità sulla linea della costa occidentale dell’Inghilterra, che comprende i collegamenti tra Londra, Edimburgo, Glasgow e Birmingham. Il restante 70% spetta a FirstGroup, compagnia gestisce servizi di trasporto nel Regno Unito, in Irlanda, in Canada e negli Stati Uniti. A comunicarlo è stata Fs, dopo l’annuncio del dipartimento dei Trasporti ...