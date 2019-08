Travaglio | ' Salvini uomo cadrega | Renzi e Zingaretti vogliono sistemare Conte in Europa'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 19 agosto 2019) Marcocon la sua solita penna pungente ha avuto modo di analizzare l'attuale scenario politico italiano. E' questa la fase in cui sembra davvero impossibile assistere ad una ricomposizione del rapporto tra la Lega ed il Movimento Cinque Stelle. Una situazione che, secondo il giornalista, nasce da una condotta definita ironicamente patologica del Ministro dell'Interno che in poco tempo, a livello politico, ha mostrato, a detta di, un certo bipolarismo. Tant'è che, richiamando parole di Saviano, che vedevano un futuro in carcere per, ha voluto sottolineare come, a suo avviso, la destinazione del Ministro dell'Interno potrebbe essere una clinica psichiatrica., inoltre, si è anche soffermato sul premier, non mancando di lanciare il sospetto che un suo eventuale incarico all'Unione Europea possa diventare uno strumento per lasciare libero il suo ...

