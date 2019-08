Tiki Taka | nel cast fisso anche Giorgia Venturini

Tiki Taka : confermata Wanda Nara - arrivano Bobo Vieri e Antonio Cassano : Wanda Nara - Tiki Taka Con il campionato di Serie A 2019-2020, tornerà anche Tiki Taka. Condotto ancora una volta da Pierluigi Pardo, il programma calcistico inaugurerà la nuova stagione – di ritorno su Italia 1 – con uno speciale domenica 25 agosto in prima serata a partire dalle 21.30. Questa non sarà però l’unica novità degna di nota della trasmissione. Oltre alla riconfermata Wanda Nara, procuratrice sportiva del ...

Repubblica : la regola anti Tiki Taka spinge i club a cercare i giganti in attacco : Delle nuove regole introdotte dalla Lega per questa stagione ne avevamo scritto, non sono poche, quella che forse fa più discutere in questo periodo di preparazione tattica e amichevoli è quella relativa alle rimesse dal fondo e alla gestione della palla in area. Ne scrivono oggi su Repubblica Giulio Cardone e Matteo Pinci Una nuova regola sta stravolgendo il calcio per come lo conoscevamo. Costruzione dal basso, difensori-registi con i piedi ...

