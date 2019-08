Salerno | recuperata la salma del turista francese disperso | si trovava in un profondo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2019) Sono cominciate all’alba le operazioni di recupero delladel giovaneSimon Gautier, trovata ieri sera in una zona di Belvedere di Ciolandrea, nel comune di San Giovanni a Piro, in provincia di. Per tutta la notte sono stati presenti, tra gli altri, gli uomini della Protezione civile, del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco. Il corpo siin un crepaccio molto; le operazioni di recupero sono state rese difficili dalla particolare configurazione del luogo. La, secondo quanto si è appreso, dovrebbe essere trasferita dapprima al porto di Scario e poi, probabilmente, all’ospedale di Sapri dove sarà eseguito l’esame autoptico. L'articololadel: siin uncrepaccio proviene da Il Fatto Quotidiano.

