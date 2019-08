Mimmo Lucano | petizione a Mattarella | “Possa tornare a Riace per salutare il padre in fin

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2019) Intervenire “urgentemente” per consentire a“di poternel comune di” per un ultimo saluto all’anzianomalato. È la richiesta contenuta in unaindirizzata al presidente della Repubblica, Sergio. A lanciarla, via Facebook, il Comitato undici giugno, nato a sostegno dell’ex sindaco del comune calabrese. A sostegno disi schiera su twitter Nicola Zingaretti, segretario del Pd: “Caro, ti sono vicino e mi unisco alla mobilitazione del Comitato Undici Giugno per garantirti quello che per me è un diritto umano, fare visita a tuoin fin di vita. Siamo con te”. Nellasi ricorda come,primo cittadino per tre mandati consecutivi, “dal 4 ottobre 2018, a seguito della richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri , è stato sottoposto a misure cautelari restrittive ...

