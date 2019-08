La commemorazione per la scomparsa del primo ghiacciaio islandese

Ponte Morandi - al via la commemorazione per l’anniversario del crollo. Via i vertici di Autostrade su richiesta dei parenti : Il capo dello Stato Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono nel capannone sotto la nuova pila 9 del Ponte Morandi, dove viene ora celebrata la messa in ricordo delle 43 vittime del crollo nel giorno del primo anniversario della tragedia. In mattinata erano arrivati alla commemorazione anche il numero uno di Atlantia ed ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia ...