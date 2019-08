Huawei Mate X dovrebbe arrivare con una scheda tecnica differente

Huawei occhiali AR / VR per fare e ricevere chiamate : Huawei occhiali multimediali per ricevere e fare telefonate gli occhiali sono costruiti attorno all'interazione audio. Gli occhiali Huawei sono dotati di microfoni e altoparlanti doppi

Come inoltrare trasferire chiamate su smartphone Huawei e Honor : Fare il Forward delle chiamate e inoltrare le telefonate verso un numero di telefono diverso dal vostro

Colpi Amazon del 18 agosto : Huawei P30 Lite - Mate 20 Pro e Samsung Galaxy S10e : Le offerte Amazon sono sempre all'ordine del giorno, anche nella giornata di oggi 18 agosto, quando tutto lascerebbe pensare che i saldi siano ormai a riposo. La nostra rassegna si apre prepotentemente con il Huawei P30 Lite, l'entry-level dei sogni, con possibilità attuale di portarselo a casa con un esborso di 273.50 euro (prodotto Amazon's Choice con spedizione gratuita e consegna entro venerdì 23 agosto, ordinandolo entro una manciata ...

Come risolvere il problema “Impossibile connettersi alla fotocamera” su Huawei Mate 20 Pro - Honor 10 - Honor 8X - Huawei P20 : Impossibile connettersi alla fotocamera su Huawei e Honor la soluzione al messaggio di errore su smartphone Android

Immortale Huawei Mate 9 con EMUI 9.1 : aggiornamento anche in Italia dal 18 agosto : Arriva un segnale davvero importante in queste ore per coloro che sono ancora in possesso di un Huawei Mate 9. A tre anni dal loro arrivo sul mercato, infatti, anche qui in Italia possiamo iniziare a toccare con mano l'aggiornamento caratterizzato dalla presenza di EMUI 9.1. Una svolta inaspettata fino a poche settimane, quando le prime fonti in Rete hanno iniziato a parlare del rollout globale dell'upgrade, come vi abbiamo prontamente ...

Huawei Mate 9 riceve la EMUI 9.1 con le patch di luglio : rollout in corso anche in Italia : Il numero di build che la identifica è 9.1.0.252(C432E7R1P8) mentre il "peso" supera i 3 GB, giustificati dal gran numero di novità L'articolo Huawei Mate 9 riceve la EMUI 9.1 con le patch di luglio: rollout in corso anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Fuoritutto al 50% con il volantino Unieuro di fine agosto : Huawei Mate 20 Lite e S10 Plus al prezzo giusto : Stanno arrivando alcune notizie davvero interessanti in merito ad un nuovo volantino Unieuro partito in queste ore e valido fino al 29 agosto, considerando la possibilità di acquistare prodotti come Huawei Mate 20 Lite e Samsung Galaxy S10 Plus a condizioni favorevoli. Si tratta dunque dell'ultima campagna di questo mese, dopo quella che abbiamo portato alla vostra attenzione un paio di settimane fa e, già di suo, capace di attirare ...

Cinque giorni con EMUI 9.1 su Huawei Mate 20 Lite : attenzione alla batteria : Sono trascorsi ormai Cinque giorni dal rilascio dell'aggiornamento con EMUI 9.1 per coloro che in Italia hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20 Lite a quasi un anno dal suo lancio sul mercato. Come spesso avviene in queste circostanze, non mancano i riscontri (in alcuni casi anche piuttosto dettagliati) sull'impatto che l'upgrade ha avuto in termini di batteria. Come stanno realmente le cose oggi 17 agosto? Cerchiamo di fare ordine su ...

L’uscita di Huawei Mate X è stata rinviata : ecco i perfezionamenti apportati finora : Durante un evento stampa a Shenzhen, Huawei ha discusso del futuro del Mate X ed è emerso che la data di uscita dello smartphone pieghevole è slittata da settembre a novembre, ma il dispositivo guadagnerà un design leggermente ottimizzato, tuttavia la prossima versione di Mate X è già in cantiere e potrebbe avere più schermi ed essere annunciata già il prossimo anno quando la corsa dei dispositivi pieghevoli dovrebbe animarsi. L'articolo ...

Colpa di scena Huawei Mate 20 : EMUI 10 dal 10 settembre con i P30 - ma in Cina : In precedenza vi avevamo annunciato che la serie dei Huawei Mate 20 avrebbe iniziato a ricevere EMUI 10 in versione beta dalla fine di settembre, dando precedenza all'ammiraglia top di gamma della serie P, i Huawei P30, per i quali il programma sarebbe partito l'8 settembre (cosa che stava in piedi, trattandosi di terminali più giovani). Discorso diverso va fatto per i Huawei Mate 30 in presentazione il prossimo 19 settembre, equipaggiati ...

EMUI 10 potrebbe arrivare in beta su Huawei Mate 20 all’inizio di settembre : In occasione di Huawei Developer Conference 2019, Wang Chenglu ha ufficialmente lanciato la nuova versione dell'interfaccia personalizzata EMUI 10 L'articolo EMUI 10 potrebbe arrivare in beta su Huawei Mate 20 all’inizio di settembre proviene da TuttoAndroid.

Foto eloquenti del Huawei Mate 30 Pro : le ultime immagini dal vivo : Dovrebbe essere il 19 settembre il giorno del Huawei Mate 30 Pro, insieme al Mate 30, ed eccolo arrivare in Foto, questa volta da vivo. Stando a quanto riportato da 'Huawei Central', il dispositivo si mostra avvolta in una cover protettiva allo scopo di nascondere il più possibile il suo design originale. Sono evidenti le grandi curve del bordo, mentre sul versante sinistro il telefono monta un pulsante di accensione di colore rosso al di sotto ...

Hi Search disabilitare la funzione su Huawei Mate 20 : Come disabilitare HiSearch su Huawei Mate 20 / Mate 20 Pro la guida uso semplice smartphone per disattivare Hi Search sullo smartphone Huawei Mate 20 HiSearch è la nuova funzionalità introdotta da Huawei nell’ultimo aggiornamento EMUI 9.0. È un’interfaccia di ricerca integrata per le tue app e i tuoi contatti. Hi Search si aprirà automaticamente …

Non c’è pace per il Huawei Mate X : l’azienda lo rimanda ancora : Speravamo di veder arrivare per settembre il Huawei Mate X, il primo smartphone pieghevole del produttore cinese, purtroppo soggetto ad un ulteriore ritardo nella fase di lancio. Stando a quanto riportato da 'Huawei Central', a differenza del Mate 20 X 5G, che si è già fatto largo nei mercati di tutto il mondo, il flessibile si farà attendere ancora prima di essere regolarmente commercializzato. Il device è in fase di ottimizzazione e non sarà ...