CorSport | La triste storia di Icardi Come lo rivedremo in campo?

(Di lunedì 19 agosto 2019) È unaquella di Mauro, scrive il Corriere dello Sport. E ricostruisce il percorso che ha portato l’attaccante ai margini dell’’Inter. La perdita della fascia da capitano, le sue reazioni piccate, i certificati medici che adducevano infortuni per non seguire la squadra, le dichiarazioni di Wanda, i nemici nello spogliatoio. Spalletti, Conte, Marotta che prova a mediare. Il risultato è che a due settimane dalla chiusura del mercato ancora non si sa dove andrà l’argentino. E non si tratta di un attaccante qualunque. Ha 26 anni e in sei anni di Inter ha segnato 124 reti. È l’ottavo marcatore nerazzurro di sempre. Se contiamo anche i 10 gol con la Sampdoria le reti salgono a 134. Eppure è relegato ai margini di un progetto. Non gioca, neppure le partitelle. Ha sbagliato la coppia Wanda-Mauro, scrive il Corriere dello Sport, certo. Ma hanno sbagliato ancora di più i ...

