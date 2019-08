Calci di rigore | opinioni discordi sulla nuova regola | il VAR deve intervenire? E’ caos

Supercoppa al Liverpool. Klopp trionfa a Istanbul dopo i Calci di rigore : Ad Istanbul il Liverpool trionfa. Klopp conquista la Supercoppa Europea al termine di una partita intensa e ricca di reti

Supercoppa Europea 2019 - Liverpool-Chelsea 7-6 : Reds in trionfo dopo i Calci di rigore - decisiva la parata di Adrian su Abraham : Una partita spettacolare, un derby inglese memorabile, in cui il Liverpool batte il Chelsea ai rigori e conquista la Supercoppa Europea 2019. Alla Vodafone Arena di Istanbul abbiamo assistito ad un match combattuto fino all’ultimo e in cui entrambe le squadre hanno dato il meglio di loro. 1-1 dopo i 90’, 2-2 dopo i supplementari, 7-6 dopo i penalty. Alla fine a spuntarla è quindi la formazione di Jurgen Klopp, che riapre la stagione ...

LIVE Liverpool-Chelsea 2-2 - Supercoppa Europea 2019 in DIRETTA : Jorginho va a segno su Calcio di rigore! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 104′ Sostituzione anche per il LIVErpool: Mane out, Origi in. 103′ Ross Barkley prende il posto di Mateo Kovacic per il Chelsea. 101′ GOOOOOOOOOOL!!! Jorginho NON SBAGLIAAAAAA!! 100′ calcio di rigore confermato! 100′ L’arbitro sta rivedendo l’azione al VAR! 98′ calcio di rigore per il Chelsea, fallo di Adrian su Abraham. 96′ ...

Calcio - Champions League 2019-2020 : i risultati del terzo turno preliminare. L’Ajax avanza di rigore : Prosegue il lungo inseguimento alla fase a gironi della Champions League di Calcio 2019-2020: sono andate oggi in scena la dieci partite del terzo turno preliminare di ritorno. Tutte le vincitrici hanno agguantato il pass per volare alla sfida decisiva: chi si aggiudicherà il prossimo turno entrerà nell’urna con le migliori squadre europee. Passa, seppur con molta fatica, la semifinalista dell’anno scorso: l’attesissimo Ajax ...

L’Equipe : “assurdo il rigore fischiato al Psg - era mani involontario : così non si rispetta il Calcio” : L’Equipe affida ad Anthony Clément il commento della prima giornata di campionato della Ligue1. Ed è un commento in larga parte negativo. Sia per il campionato in sé sia per il rigore assegnato al Psg per un presunto fallo di mano di Martinez del Nimes. L’editorialista comincia scrivendo che una nuova stagione è partita come se nulla fosse cambiato, col Monaco e il Marsiglia che trasmettono sempre la voglia di lasciare il calcio per ...

Roma-Real Madrid - i giallorossi vincono ai Calci di rigore : ottima fase offensiva - difesa da registrare [FOTO] : Roma-Real Madrid – Amichevole di prestigio in serata per la Roma. I giallorossi hanno la meglio del Real Madrid ai calci di rigore dopo il 2-2 nei 90′ regolamentari. Roma che parte forte e gioca per lunghi tratti meglio del Real Madrid. Super Dzeko che fa un tunnel a Marcelo, salta due uomini di forza e imbuca splendidamente per Under che colpisce la traversa. Al 9′ è ancora il bosniaco ad ispirare la manovra, ...

Community Shield - la Supercoppa è del Manchester City : Liverpool ko ai Calci di rigore [FOTO] : Si è disputata una partita scoppiettante valida per la Community Shield, sconfitta per i Campioni d’Europa in carica del Liverpool, a fare festa questa volta è il Manchester City. Primo tempo di marca ManCity, nel secondo meglio i Reds. I 90′ finiscono 1-1 con i gol di Sterling e Matip, poi si va ai calci di rigore e dal dischetto sbaglia solo Wijnaldum, gli altri segnano tutti e i Citizens vincono per la sesta volta nella ...

LIVE Milan-Manchester United 2-2 (6-7 dcr) - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : i Red Devils trionfano ai Calci di rigore a Cardiff! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.41 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 20.40 Maldini Jr tradisce il Milan e il Manchester United batte il Milan ai rigori per il 7-6 totale dopo il 2-2 dei 90′. Match interessante per Giampaolo che può essere contento per l’ottimo gioco messo in mostra ma ancora una volta, l’attacco ha tradito. Ma i rossoneri hanno messo in campo tanto sacrificio e voglia di ...

Il nuovo regolamento del Calcio : rivoluzionate 13 regole dal fallo di mano al rigore - barriere ed esultanze. Cosa cambia? : La nuova stagione del calcio italiano ed europeo è di fatto già iniziata ma molti non sanno che sono state inserite o sono cambiate ben tredici regole che potrebbero spaesare, almeno inizialmente, gli appassionati. Dal fallo di mano, al rigore, alle esultanze. Ecco tutte le novità per non fare trovare nessuno impreparato o per evitare proteste o arrabbiature inutili. NUOVE regole DEL calcio, STAGIONE 2019-2020: fallo di mano: qualora il pallone ...

Audi Cup - il Tottenham beffa il Bayern Monaco ai Calci di rigore [FOTO] : Altra partita interessante in chiave internazionale, si è giocata la finale dell’Audi Cup 2019, successo per il Tottenham che ha vinto contro il Bayern Monaco dopo i calci di rigore, 6-5 il risultato finale. I vice-campioni d’Europa si sono portati sul doppio vantaggio con le reti di Lamela (19’pt) e Eriksen (14’st), poi la reazione del club tedesco che riacciuffa il 2-2 in gol nella ripresa con Arp (16′) e ...

LIVE Inter-Psg 1-1 - International Super Cup 2019 in DIRETTA : pareggia Longo - si va ai Calci di rigore! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 4-4 Sul dischetto va Arday Hemans, che tira alto, ma in porta. 3-4 Segna Agoume, Inter in vantaggio! 3-3 Aouchiche sbaglia! Gran parata di Handanovic! 3-3 pareggia con freddezza Facundo Colidio. 2-3 Segna anche Diallo per il PSG. Si perdono le immagini, che tornano con il gol di Gagliardini, per il 2-2 che chiude la seconda serie. Ranocchia e Gagliardini a segno per l’Inter. 15.30 Finiscono i tempi ...