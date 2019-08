Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 19 agosto 2019) “Per i mieimando all’aria anche gli”. Parola di, prima donna ad essersi laureata in Ingegneria aeronautica in Italia. La famosa scienziata, in un’intervista con il Corriere della Sera, parla del suo lavoro, della sua grande famiglia e di come, all’età di 82 anni, riesca ad incastrare carriera e vita privata.“Sono sempre impegnata, ma se c’è bisogno di me mando tutto all’aria e annullo anche, come è già successo”La scienziata racconta di non aver smesso di lavorare neanche durante la nascita dell’ultima nipote, ‘Emmina’, e di essere corsa in ospedale solo dopo la fine della conferenza che stava tenendo. “Mentre parlavo pensavo alla bambina: mettere al mondo un figlio oggi è un atto di ...

Corriere : Amalia Ercoli Finzi, 1° ingegnera aeronautica: «Mentre nasceva mia nipote ‘trivellavo’ una cometa» - HuffPostItalia : Amalia Ercoli Finzi: 'Per amore dei nipoti salto gli incontri internazionali. A Natale faccio il panettone in casa' - dammidamangiare : RT @HuffPostItalia: Amalia Ercoli Finzi: 'Per amore dei nipoti salto gli incontri internazionali. A Natale faccio il panettone in casa' htt… -