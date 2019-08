Taglio del cuneo fiscale | tutti d’accordo |  le proposte dei partiti

Roberto Calderoli contro Fico : "Se del Taglio ai parlamentari non se ne farà nulla - è tutta colpa sua" : Se del taglio dei parlamentari non se farà niente, sarà per colpa del M5s e soprattutto di Roberto Fico, "è lui - secondo il vicepresidente leghista del Senato, Roberto Calderoli - il vero responsabile". "Andiamo con ordine. Martedì alle 18.30 Salvini ha detto che eravamo pronti a votare subito alla

Draghi pronto a riarmare il bazooka : a settembre Taglio dei tassi e apertura del Qe2 : Il governatore della Banca centrale finlandese Olli Rehn preannuncia che il pacchetto di misure di stimolo per una politica monetaria più accomodante, alla prossima riunione della Bce il 12 settembre, andrà oltre le aspettative dei mercati. Rehn conferma l’arrivo del taglio dei tassi e la riapertura degli acquisti netti di attività, il QE2. I mercati hanno subito reagito:?il rendimento dei Bund e BTp decennali è sceso

Perché quello del Taglio dei parlamentari è un autogol di Salvini : non si vota prima di aprile 2020 : La proposta di Matteo Salvini di approvare la riforma costituzionale che prevede il taglio del numero dei parlamentari e poi andare subito al voto anticipato potrebbe non essere realizzabile. Sul tema le opinioni dei costituzionalisti non sono univoche, non esistendo alcun precedente. Ma la posizione prevalente è quella di un'impossibilità di conciliare le due cose.Continua a leggere

Taglio parlamentari e voto subito? Stop del Colle : ?è improponibile : Il voto di martedì sera in Senato sul calendario è andato come previsto alla vigilia: il fronte del ricompattato

Il calcolo di Salvini prima della mossa sul Taglio dei parlamentari : Matteo Salvini prova a uscire dall'angolo, spiazza tutti e rilancia offrendo la sua disponibilità al M5s ad approvare subito la legge sul taglio dei parlamentari, condizione posta nei giorni scorsi da Luigi Di Maio, e subito colta da Matteo Renzi, che la propone come base di un governo 'istituzionale'. Il capo leghista poi chiede di andare immediatamente al voto anticipato, minacciando l'ormai ex alleato che, se darà comunque la sua ...

Taglio parlamentari e voto subito : ma si può fare? I dubbi dell’esperto La giornata al Senato : cosa è successo : Il vicepremier ha dichiarato di voler tagliare i seggi, andare subito al voto e lasciare che sia il prossimo parlamento a completare l’iter della legge. Ma c’è di mezzo l’articolo 138 della Costituzione

Salvini : "Ok al Taglio dei parlamentari e subito alle urne" Conte in Aula il 20 agosto - no alla linea del Centrodestra : Con una mossa inaspettata, Matteo Salvini prende la parola in Aula Senato e annuncia l'ok della Lega alla proposta chiave dei 5 Stelle del taglio di 345 parlamentari per poi andare subito alle elezioni anticipate. Si tratta di un colpo ad effetto che spiazza in un colpo sia gli ex alleati... Segui su affaritaliani.it

Crisi governo DIRETTA - via al voto dell'Aula. Salvini : «Non ritiro i ministri. Sì al Taglio dei parlamentari - poi al voto» : Via alla seduta nell'Aula del Senato che dovrà confermare la decisione presa a maggioranza dalla Capigruppo di votare il 20 agosto la mozione di sfiducia della Lega al premier...

Senato : al via la seduta sul calendario della crisi. Salvini : sì a Taglio parlamentari - poi voto : L’Aula dovrà votare il calendario della crisi approvato ieri a maggioranza dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama

Altro che Taglio delle accise : in Italia il diesel più caro d'Europa (e anche la benzina non scherza) : Secondo una ricerca del Centro studi Impresalavoro, a pesare negativamente sul prezzo finale dei carburanti sono le tasse...

Matteo Salvini - l'incubo di Ferragosto su Pd e M5s : "Può farcela" - il detTaglio sui numeri della crisi : l'incubo di Ferragosto su Pd e M5s. Alle 18 al Senato si vota per decidere quando calendarizzare la sfiducia a Giuseppe Conte. La mozione di maggioranza di grillini e dem chiede una seduta per il 20 agosto, quella unitaria del centrodestra (Lega-FdI-Forza Italia) vuole accelerare al 14 agosto, tra p

Taglio delle tasse - lavoro - incentivi : le misure appese alla crisi di governo : Programmare le proprie scelte economiche, con la crisi di governo, sarà ancora più difficile. Lo sarà per le famiglie, che si sentono promettere la flat tax, ma rischiano l’aumento dell’Iva dal 2020 e l’addio al bonus degli 80 euro. Ma la stessa difficoltà riguarderà anche le imprese, costrette a definire il budget 2020 senza conoscere esattamente il tax rate

