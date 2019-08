Mai più con lui | chi ha tradito una volta è pronto a rifarlo | Trenta contro

"Sinisa è più combattivo che Mai - la formazione la fa lui". Mihajlovic segue l'esordio del Bologna dall'ospedale : “Sinisa Mihajlovic è più combattivo che mai”. Parola di Emilio De Leo, collaboratore del tecnico rossoblù, che questa sera seguirà l’esordio del Bologna in Coppa Italia a Pisa, alle 20.45, via streaming dall’ospedale dove prosegue le cure per la leucemia che l’ha colpito. Lontano eppure presente: “Lo sentiamo sempre. Sulla formazione ci siamo sempre confrontati anche in passato, ora ...

Bruno Vespa : "Salvini - Conte e Di Maio - situazione oscurissima. Lo scenario più inquietante" : Difficilissimo anche per Bruno Vespa fare "un po' di luce nella selva oscurissima della politica italiana". Che non può far altro, nel suo editoriale su Il Giorno, che analizzare i diversi scenari che però possono "scomparire in qualunque momento". La prima ipotesi, scrive il direttore di Porta a Po

Ivana Mrazova non ce la fa più : “Il rispetto non deve Mai mancare” : Ivana Mrazova, la fidanzata di Luca Onestini si sfoga sul suo profilo Instagram. Ecco che cosa ha detto Ivana Mrazova è una ragazza dolcissima e tanto sensibile. Lei insieme a Luca Onestini e al loro grande amore, sono stati la scoperta dell’edizione 2017 del Grande Fratello Vip. I due infatti si sono conosciuti sotto il tetto della […] L'articolo Ivana Mrazova non ce la fa più: “Il rispetto non deve mai mancare” proviene ...

Juventus - ora o Mai più : ultimatum di Icardi ai bianconeri : Juventus – Mauro Icardi non intende più aspettare il club bianconero. Sono ore decisive per l’affare, con la moglie del giocatore impegnata a piazzare il marito-assistito in un nuovo club. Wanda Nara avrebbe di fatto lanciato un ultimatum alla Juventus. I torinesi hanno tempo fino a Domenico, dopo di che il giocatore si accorderà con […] More

NOAA : “Luglio 2019 è stato il mese più caldo Mai registrato sulla Terra”. Il 2019 potrebbe essere il 2° anno più caldo di sempre : La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha appena annunciato che luglio 2019 è stato il mese più caldo mai registrato sulla Terra. Il luglio di quest’anno ha battuto quello del 2016 come mese più caldo di sempre. Le registrazioni risalgono al 1880. Le aree che hanno avuto le variazioni più significative rispetto alle loro temperature massime normali sono state Alaska, Europa centrale, parti settentrionali e sudoccidentale di ...

Di Maio contro Salvini : "A lui ormai non voglio neanche dire ciao". E i grillini : "Mai più con quel Giuda" : "A Salvini ormai non voglio neanche dire ciao. Per me la fiducia è tutto. Se la tradisci è finita". Luigi Di Maio risponde così quando lo staff di Palazzo Chigi gli mette sotto gli occhi le parole di Marco Centinaio a Circo Massimo , su Radio Capital. Il ministro dell'Agricoltura della Lega, infatti

Di Maio non si fida più di Salvini. "Se vuole tagliare i parlamentari ritiri la sfiducia a Conte" : Mossa e contromossa. Salvini propone di approvare il taglio dei parlamentari alla Camera e poi andare al voto. Ma Di Maio non si fida più, fiuta la trappola. Pagare moneta vedere cammello: se davvero vuole farlo la Lega deve ritirare la sfiducia a Conte. La fine dell’alleanza gialloverde va in scena al Senato “riaperto per crisi” il 13 agosto tra tatticismi e giochi acrobatici a chi riesce ad atterrare ...

Come sarà l’episodio tributo a Luke Perry in Riverdale 4 - KJ Apa : “Uno dei più tosti Mai visti prima” : Riverdale 4 debutterà solo a ottobre, ma KJ Apa ha anticipato qualcosa sull'imminente quarta stagione, in particolare sul primo episodio. L'attore, che interpreta Archie Andrews nel teen drama, ha svelato cosa aspettarci dalla première, che contiene un tributo a Luke Perry, suo padre on-screen. La star di Beverly Hills 90210 è venuta a mancare lo scorso marzo in seguito a in ictus. Intervistato da Extra sul red carpet dei Teen Choice Awards, ...

Maltempo Lombardia - Confagricoltura : “Gravi danni ai campi di Mais. Il meteo non rispetta più gli andamenti stagionali” : Una nuova ondata di Maltempo, molto violenta, si è abbattuta sulla Lombardia nelle scorse ore. In tutte le province lombarde e in particolare nel Bresciano, nel Pavese e nel Cremonese – segnala Confagricoltura – il vento fortissimo ha provocato la caduta di numerosi alberi, lo scoperchiamento di stalle ed aziende agricole e soprattutto danni gravissimi ai campi di mais ormai al termine della maturazione. Un nubifragio si è abbattuto ...

Lega - tra i militanti alla festa di Pontida : “Mai fidati del M5s - adesso Salvini vada avanti da solo”. Ma per qualcuno ci voleva “più cautela” : Nei giorni della crisi di governo, a Pontida il popolo leghista si è radunato per la tradizionale festa della Lega. Tra pizze speciali dedicate al segretario e magliette di Alberto da Giussano con scritte in cirillico per ironizzare sull’inchiesta sui caso Savoini, i militanti bergamaschi hanno riempito il tendone a due passi dallo storico “pratone”. Dalla città del giuramento, la rottura del contratto di governo da parte di Salvini è apparsa ...

Gigi Hadid derubata a Mykonos : “Non tornerò Mai più - non la raccomando” : Gigi Hadid è stata derubata mentre si trovava in vacanza a Mykonos, in Grecia. Ad annunciarlo è stata la stessa modella in un post su Instagram in cui si è sfogata per quanto accaduto: “Non fatevi imbrogliare da instagram. Sono stata derubata. Non tornerò mai più. Non la raccomando. Spendete i vostri soldi da qualche altra parte”, scrive Gigi senza nascondere la sua rabbia. L’affascinante modella si trova in vacanza ...

Turista urina alla Scala del Turchi - multato di 3.333 euro : “Mai più in Sicilia” : multato per aver fatto la pipì in un luogo pubblico nei pressi della Scala dei Turchi di Realmonte. È incredibile la storia di un Turista romano che non è riuscito a trattenersi ed ha ricevuto una multa di 3.333 euro. Non riesce a trattenere l’impellente bisogno fisiologico, si ferma lungo la strada che conduce da Porto Empedocle alla Scala dei Turchi ed urina. Viene però sorpreso da una pattuglia dei carabinieri che al cinquantenne eleva una ...

Google Chrome Beta 77 è già qui - più personalizzabile che Mai : ecco le novità : È arrivato Google Chrome Beta 77 e porta con sé nuovi strumenti per la personalizzazione e un "benvenuto tutto nuovo", fra le altre cose. ecco le novità più interessanti. L'articolo Google Chrome Beta 77 è già qui, più personalizzabile che mai: ecco le novità proviene da TuttoAndroid.

Ecco la più grande foresta fossile Mai scoperta : era composta da alberi stranissimi : Ricercatori cinesi hanno individuato nei pressi della città di Xinhang la più antica foresta fossile mai scoperta. Risale al Devoniano, un periodo compreso tra i 416 e i 359 milioni di anni fa. I curiosi alberi che la componevano, caratterizzati da un tronco sottile privo di rami, occupavano un'area di 250mila metri quadrati e alcuni superavano i 7,5 metri di altezza.Continua a leggere