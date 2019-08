Ora potete scattarvi selfie con emoji AR anche con i Google Pixel 3a

Ora potete creare i vostri filtri AR per le storie di Instagram : Facebook apre a tutti Spark AR : Instagram apre Spark AR, perciò tutti possono creare i propri filtri per il viso in realtà aumentata da utilizzare per le storie del social, la conferma arriva da Facebook stessa. L'articolo Ora potete creare i vostri filtri AR per le storie di Instagram: Facebook apre a tutti Spark AR proviene da TuttoAndroid.