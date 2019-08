Brescia | carabiniere di 23 anni si uccide in caserma

Fonte : blogo

(Di sabato 17 agosto 2019) Tragedia ieri mattina nelladei carabinieri di Vobarno, in provincia di, dove un ragazzo di 23si è tolto la vita sparandosi con la pistola d'ordinanza in un momento in cui nella stanza con lui non c'erano altre persone.La notizia è stata diffusa soltanto oggi, quando i carabinieri dihanno comunicato di aver avviato un'inchiesta per chiarire le cause del gesto. Stando alle prime informazioni il 23enne, di cui non è stata diffusa l'identità, era originario del meridione ed era stato trasferito da qualche tempo nella Valle Sabbia.Il Corriere Della Sera fornisce qualche dettaglio in più, rivelando che il giovanescelto operativo non si sentiva all'altezza dell'incarico e aveva già ricevuto diversi richiami da parte dei suoi superiori. Roma, detenuto di Rebibbia evade dall'Ospedale Pertini Un ...

