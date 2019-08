Tragedia ad Ortona | fanno il bagno con mare mosso | morti due ragazzini

Fonte : blogo

(Di giovedì 15 agosto 2019) Inizialmente dispersi in, duerispettivamente di 11 e 14 anni, sono stati trovatial largo di, in provincia di Chieti (Abruzzo). I corpi dei due minorenni sono stati rinvenuti su una scogliera frangiflutti, pochi metri distanti l’uno dall’altro. Secondo la prima ricostruzione, stavano facendo ilassieme al padre nonostante ilfosse. Sorpresi dalle onde, sono stati sbalzati contro gli scogli ed hanno perso la vita sul colpo, mentre il padre è stato recuperato e messo in salvo dai soccorritori. Le vittime sono duedi origini cinesi ma nati in Italia. Sul luogo dell’incidente si sono portati oltre alla Capitaneria di Porto, anche i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia e il 118. Jesolo: 20enne si tuffa da pedalò e scompareSi teme unadi Ferragosto anche a Jesolo (Venezia). In corso le ricerche di un 20enne che, dopo ...

PaceRenata : RT @Mamox__: Oggi, nel mio #Abruzzo, si è consumata una tragedia immane. Due fratellini di origine cinese sono morti in mare ad #Ortona in… - Natty3174 : RT @Mamox__: Oggi, nel mio #Abruzzo, si è consumata una tragedia immane. Due fratellini di origine cinese sono morti in mare ad #Ortona in… -