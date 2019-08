Nomade abruzzese presenta denuncia all' ONU contro Salvini | Diffonde odio

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 15 agosto 2019) L'Aquila - Arriva alle Nazioni Unite laal ministro dell'Interno, Matteo, come "razzista" e al governo come "fascista" sulla base di una relazione della romani Giulia Di Rocco originaria di Pratola Peligna, membro del Forum RSC istituto presso Unar Ministero delle pari opportunità a Roma, del Wrf World Roma Federation, dell'Ucri e presidente dell'associazione amici di Zefferino e dell'associazione Romani Kriss. Nella relazione inviata all'Onu Giulia Di Roccoil governo gialloverde ed il ministro degli Interni un Ministro degli interni che dovrebbero rapre e difendere i rom e sinti cittadini italiani presenti in Italia già dal 1300 ed "invece sono bersaglio della loro campagna elettorale". La relazione saràta dai membri del Wrf che in questi giorni saranno proprio alle ...

