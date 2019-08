A Huawei non dispiace il bloatware | in arrivo altre due app inutili nei suoi smartphone

Cambiamenti a non finire per l’app fotocamera con EMUI 10 : Huawei fa sul serio : Sappiamo che EMUI 10 è prevista per oltre 35 smartphone Huawei e Honor, per un totale complessivo di 150 milioni di utenti. La distribuzione sarà più veloce di quanto successo nelle scorse occasioni, ed un maggior numero di vecchi dispositivi verrà raggiunto. Questo è, in buona sostanza, quanto va affermando il produttore cinese nel lasso di tempo che ci separa dal rilascio della nuova interfaccia, che sappiamo debutterà in versione beta sui ...

La situazione tra Huawei e gli Stati Uniti non è ancora chiara e lo stallo continua, ma il periodo di tre mesi si avvicina alla conclusione: ad andarci di mezzo sono un po' tutti, comprese le azienda USA.

Huawei Mate 30 Pro : trapelano dettagli sulla fotocamera e non solo : Per domani è previsto l’evento organizzato a New York da Samsung che porterà alla presentazione del nuovo phablet Galaxy Note 10, di cui si è parlato in molte occasioni. Ma il phablet del colosso sudcoreano non è l’unico dispositivo atteso sul mercato per questa seconda metà del 2019. Continua ad essere al centro di numerose indiscrezioni, infatti, quello che può essere considerato il suo principale rivale, l’attesissimo ...

Huawei P30 Pro è disponibile in una nuova edizione limitata impreziosita da una speciale cover con cristalli Swarovski: ecco dove è acquistabile e a che prezzo.

Si amplia la libreria di Huawei StorySign per bambini non udenti : (Foto: Huawei) Huawei amplia la libreria dell’applicazione gratuita Huawei StorySign, che si dedica ai 32 milioni di bambini non udenti di tutto il mondo aiutandoli nella lettura. Due i nuovi titoli ovvero Questo (non) è un leone di Ed Vere e Il tuo amico Spotty di Eric Hill che potranno allietare nel migliore dei modi il momento della favola della buonanotte. Lanciata lo scorso dicembre con il volume Tre Piccoli Coniglietti, l’app ...

I dati relativi al secondo trimestre del 2019 vedono Samsung ancora al comando delle classifiche di vendita, ma i profitti sono ancora in calo.

Nonostante la blacklist di Trump - i ricavi di Huawei salgono del 23% : Liang Hua presidente di Huawei (foto ufficio stampa) “I prodotti core di Huawei non sono stati toccati dall’entity list degli Stati Uniti, le spedizioni e la produzione non sono stati interrotti nemmeno per un giorno e i nostri consumatori credono ancora in noi”. Forte di un balzo del 23,2% nei ricavi nei primi sei mesi del 2019, rispetto allo stesso periodo del 2018, Liang Hua, presidente del board di Huawei, riassume così l’impatto ...

Dazi - Trump e Xi ci riprovano E Huawei non soffre The Donald : Riprendono a Shanghai i negoziati commerciali tra Usa e Cina. I colloqui odierni sono il primo faccia a faccia dopo l'interruzione dei negoziati all'inizio di maggio, alla luce della decisione degli Stati Uniti di innalzare dal 10% al 25% le tariffe su duecento miliardi di dollari di prodotti made in China, a cui aveva fatto seguito una misura di rappresaglia di Pechino, che ha innalzato le tariffe, fino al 25%, su ...

Incredibile Huawei : fatturato in crescita nonostante il ban USA : Sono stati tre mesi difficili per Huawei per via del ban USA che ha praticamente costretto il produttore cinese a reggere un onda d'urto improvvisa, estromettendolo dagli affari americani (le proporzioni del ciclone che ha investito l'azienda di Shenzen è ancora più chiara considerando che per alcune settimane sono state interrotte le partnership con le società locali). Come riportato da 'mobileworldlive.com', la crescita del colosso cinese, ...

Foto reali del Huawei Mate 30 Lite : le sue forme non hanno più segreti : Si incendiano i rumors intorno al Huawei Mate 30 Lite, che, senza alcun timore, si mostra in alcune Foto reali, a neanche una settimana dalla certificazione TENAA. Come riportato da 'gsmarena.com', il dispositivo presenterà un foro nel display collocato in alto a sinistra, che conterrà la Fotocamera frontale per i selfie. Il display si conferma essere un pannello da 6.26 pollici, ma ancora non sappiamo se utilizzerà la tecnologia LCD IPS o OLED ...

Annunciati i 10 smartphone Huawei e Honor con EMUI 9.1 entro e non oltre agosto : Occorre analizzare oggi 23 luglio una lista di smartphone Huawei e Honor che possiamo considerare ufficiale a tutti gli effetti, in relazione a prodotti davvero ad un passo dall'aggiornamento EMUI 9.1. A conti fatti, si tratta di una conferma rispetto a quanto riportato nella giornata di ieri a proposito di modelli come Huawei P20 e P20 Pro. Fondamentale, dunque, fermarsi un attimo e analizzare più da vicino tutte le notizie che sono emerse ad ...

Zhengfei (Huawei) : «Non sono il principe del male. Noi più forti dell’attacco Usa» : «Le sembro un principe del male? Le faccio paura?». Risponde ridendo Ren Zhengfei alla domanda sulla opportunità di riporre fiducia in una realtà come Huawei, che lui ha fondato...

5G - Huawei : la Ue non si leghi agli Usa : 0.53 All'Europa "non conviene legarsi al carro da guerra degli Usa perché una volta trovato l'accordo con la Cina, l'America si dimenticherà dei suoi alleati". Ren Zhengfei,fondatore e Ceo di Huawei, lancia l'avvertimento all'UE,alle prese con le strategie sul 5G,quinta generazione di reti, rilevando che Bruxelles dovrebbe cogliere di più le opportunità offerte da Pechino. "Siamo convinti di poter costruire bene la rete in Europa" dice Ren, ...