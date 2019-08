Toti | ci sia presto giustizia | oggi è giornata di dolore-orgoglio

Toti : “Salvini? Giovane leader di entusiasmo e prospettiva - da noi avrà supporto nei territori. Berlusconi? Ha lanciato idea confusa e già vista” : “La verità è che Forza Italia non ha mai cercato un erede o un delfino. In politica lo strumento del delfinato non funziona. Un nuovo leader, una nuova linea politica nascono dalla richiesta ai militanti di chi vogliono”. Sono le parole di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria ed ex coordinatore di Forza Italia, nel corso de “L’aria che tira”, su La7. Toti, fondatore del movimento “Cambiamo”, ...

Toti lascia Forza Italia : "Noi non ci rassegniamo - anzi - con entusiasmo partiremo presto per un grande giro d’Italia" : "Mi pare che ci siano le condizioni per cui ognuno vada per conto suo. Semmai è Forza Italia che esce da se stessa... Buona fortuna a tutti!". Con queste parole Giovanni Toti ha annunciato il suo addio a Forza Italia al termine del 'tavolo delle regole', incontro che sarebbe dovuto servire a riorganizzare FI.Il partito non ha voluto seguire il suo progetto di rilancio, che prevedeva l'innovazione rappresentata da primarie aperte: "Non si ha ...

Forza Italia - Gelmini : “Toti ha stancato. Noi non siamo come Lega e Fratelli d’Italia” : “Io sono assolutamente favorevole alle primarie in Forza Italia, ma non condivido né i toni, né la linea politica di Giovanni Toti. Queste critiche giornaliere, questi ultimatum rivolti a Forza Italia e a Berlusconi onestamente hanno stancato, soprattutto i nostri elettori. Toti vuole rendere Forza Italia ancillare rispetto a Lega e a Fratelli d’Italia”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, ...

Forza Italia - Toti lancia il suo movimento : “In dieci anni siamo passati dal 40% al 6. Stiamo andando verso lo 0. Ora primarie” : “Avremo la nostra rivoluzione d’ottobre“. Un concetto non esattamente caro a Silvio Berlusconi. Eppure sono queste le parole usate da Giovanni Toti per lanciare il suo movimento al teatro Brancaccio di Roma: si chiama – con scarsa fantasia – l’Italia in crescita e dovrebbe servire per superare Forza Italia. “In dieci anni con Forza Italia siamo passati dal 40 per cento al 6 per cento e qualcuno ancora dice ...

Forza Italia - Toti : “Confermo la mia convention”. Carfagna : “Rischio è che sia divisiva - non si faccia la fine del Pd” : Altro che pax nel nome del compromesso, in attesa di scrivere le regole per il rinnovamento interno di Forza Italia, con le primarie ancora sullo sfondo. Dentro il partito azzurro è ancora caos: non è bastata la scelta di Silvio Berlusconi di nominare nuovi coordinatori Mara Carfagna e il ribelle Giovanni Toti, nel tentativo di spegnere le polemiche interne. Un vertice a Palazzo Grazioli, con il presidente e i due neo coordinatori, si è tenuto ...

Silvio Berlusconi - il sondaggista Fabrizio Masia : "Il cambio con Toti al vertice è funzionale a Forza Italia" : Al tavolo con Fabrizio Masia, che consegna in esclusiva a Libero il sondaggio sul futuro di Forza Italia, con o senza Berlusconi, le chance del neo coordinatore azzurro Giovanni Toti di prendere in mano un domani le redini del partito e l' effettivo valore di un soggetto politico moderato. Secondo i

Forza Italia - i dissidenti del Piemonte : “Toti-Carfagna? Speriamo non sia presa in giro. Basta persone calate dall’alto” : Ci sono i nomi, ma non Bastano. In attesa della storica svolta congressuale, promessa dal presidente Silvio Berlusconi dopo l’ennesimo emorragia di voti alle Europee, che ha portato Forza Italia sotto la soglia psicologica del 10 per cento, tra gli azzurri continuano le tensioni. E questo anche dopo la nomina di Giovanni Toti e Mara Carfagna come coordinatori nazionali, due figure richieste a gran voce e molto gradite ai militanti che da tempo ...