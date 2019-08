L' ultimo scontro tra Lega e M5s è sul reddito di cittadinanza

Fonte : agi

(Di mercoledì 14 agosto 2019) È ildiil nuovo fronte dove si consuma oggi l'ormai quotidianotra gli ex alleati di governoe M5s. Questa volta, l'affondo arriva prima dal leader della, Matteo Salvini, che in una intervista al Corriere della Sera ribadisce che è doveroso verificare ildi: "Ci arrivano centinaia di segnalazioni, molte delle quali a me personalmente, da parte di imprenditori che quest'anno non riescono ad assumere i lavoratori che avevano l'anno scorso", spiega il vicepremier. I dati di Garavaglia Gli fa prontamente eco il viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, spiegando che, dai primi risultati sui controlli fatti, emerge come il 70% di chi ha ricevuto il sussidio non ne aveva diritto. "Questo - sottolinea - vuol dire che si può intervenire aumentandolo per chi ha veramente bisogno, aggiungo inoltre che mancano ancora i ...

