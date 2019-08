Gf | Kasia Smutniak ricorda il suo amato Pietro Taricone | Devo realizzare quel

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Serena Granato, parlando del suo sogno di beneficenza in Nepal, la compagna storica del compianto ex gieffino, ha concesso un'intervista esclusiva a Freeda. L'attrice dallo sguardo magnetico ha volutore il suo ex compagno, tragicamente scomparso per via di uno schianto fatale, avvenuto mentrefaceva paracadutismo a Terni. "Quasi 20 anni fa io ci sono andata là conper fare un trekking e ci siamo persi - ha dichiarato l'attricesul viaggio fatto in Nepal e dove, attraverso laOnlus è riuscita a fondare una scuola - abbiamo perso la cognizione del tempo e ci siamo rimasti per quasi un mese. Sulla strada di ritorno, quando stavamo tornando dal Mustang, parlavamo tantissimo del fatto di voler fare qualcosa perle persone. Per 2 anni ho girato cercando un ...

