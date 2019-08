Charlize Theron e David Oyelowo rispondono agli autocomplete di Google

Fonte : wired

(Di mercoledì 14 agosto 2019)hanno condiviso il set della pellicola Gringo (per il pubblico italiano, Truffatori in erba), diretta da Nash Edgerton, un mix di azione, dramma e commedia sull’eterno tema del crinale che separa onestà e affari sporchi. In questo video della serieInterviews, il format di Wired dedicato alle stringhe di keyword più cercate sul motore di ricerca di Big G, i due attorialle curiosità del pubblico sul loro conto. Malgrado il successo ormai ventennale dell’attrice di origine sudafricana, c’è ancora una quantità di cose che il pubblico desidera ancora sapere sul suo conto (dalle ben note origini al suo quoziente intellettivo); meno note invece le vicende private di, attore inglese salito definitivamente alla ribalta nel 2014 con il film Selma. Ma un detto sul suo background familiare vi stupirà un bel ...

Salvatoresdino1 : RT @IPetisso: @scottotweet @Diego31883 Come se io facessi la corte a Charlize Theron e poi ripiegassi su donna Concettina obesa e di 93 ann… - BondiKayla : 13 AGO CINEMA cONNIE nIELESEN E cHARLIZE tHERON l'AVVOCATO DEL DIAVOLO - IPetisso : @scottotweet @Diego31883 Come se io facessi la corte a Charlize Theron e poi ripiegassi su donna Concettina obesa e… -