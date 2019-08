Arriva un nuovo modello di Nintendo Switch con una migliore durata della batteria

“E chi ti riconosceva”. La svolta di Elodie : Arriva il nuovo look : C’è di nuovo una foto di Elodie a tormentare followers e appassionati. Stavolta però non stiamo qui a commentare abiti succinti e bikini hot, ad attirare l’attenzione è il nuovo, strano, alternativo look che ha sfoggiato in una sua recente storia su Instagram. Per chi era abituata a vederla sempre con lo stesso taglio, i capelli cortissimi e una bella frangetta sopra gli occhi, adesso dovrà fare i conti con un deciso cambio di rotta. Elodie ha ...

Harry Potter Wizards Unite : Arriva un nuovo Community Day : Streghe e maghi, preparatevi a vagare nel vostro vicinato per contenere la Minaccia durante il Community Day di Harry Potter: Wizards Unite di questo mese! Il 10 agosto, riUnitevi con i vostri amici per aumentare di livello ancora più rapidamente e ottenere vari bonus che vi aiuteranno a superare insieme le sfide di magia. I bonus previsti per il Community Day di questo mese comprendono: Bonus XP per la ...

Belen Rodriguez pubblica un nuovo scatto con dedica al marito : 'E poi Arriva lui' : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono diventati inseparabili da quando è sbocciato di nuovo l'amore. La showgirl argentina in queste ultime ore ha pubblicato un nuovo scatto su Instagram con tanto di dedica al marito che in un battibaleno ha fatto il pieno di like. I due coniugi hanno deciso di regalarsi una bellissima vacanza, scegliendo come meta Ibiza. A differenza di quanto accaduto nelle estati precedenti, Stefano e Belen hanno ...

Calciomercato 6 agosto martedì : Juve - Dybala al PSG! Roma - Dzeko può restare. Inter - nuovo assalto a Lukaku. Cagliari - Arriva anche Nandez : Calciomercato 6 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 6 agosto. JuveNTUS– Dopo il no secco al Manchester United, Dybala potrebbe aprire in maniera concreta al suo trasferimento al PSG. Il club francese, secondo quanto riportato da “Canal +”, sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 60 milioni di […] L'articolo Calciomercato 6 agosto martedì: Juve, Dybala al PSG! Roma, ...

Carlo Conti rivela : “Ci sarà un nuovo gioco a L’Eredità e dal web Arriva ‘Tali e Quali Show’ “ : Carlo Conti al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato le novità che interesseranno i programmi della prossima stagione televisiva. Il gioco più seguito del preserata di Rai 1, "L'Eredità" avrà un nuovo gioco e un nuovo regolamento, per quanto riguarda "Tale e Quale e show" ci sarà un nuovo piccolo spazio all'interno della trasmissione.\\Non c'è dubbio che "L'Eredità" sia uno dei quiz più seguiti dal pubblico. Ormai da anni, nel tardo ...

Huawei P30 Pro potrebbe Arrivare in un questo nuovo colore blu cielo : Huawei P30 Pro è stato lanciato dal produttore cinese in cinque colorazioni ma, stando ad una foto, lo smartphone potrebbe arrivare in una nuova versione L'articolo Huawei P30 Pro potrebbe arrivare in un questo nuovo colore blu cielo proviene da TuttoAndroid.

In qualifica Arriva il nuovo record dell’Hungaroring : Prima pole in carriera per Max Verstappen, grazie al tempo di 1.14.572s ottenuto su P Zero Red soft che vale il nuovo record assoluto dell’Hungaroring. Verstappen, così come gli altri cinque piloti nella top 6 al via, partirà su C3 medium, utilizzati per superare il Q2. Il pilota olandese della Red Bull ha ricevuto il […] L'articolo In qualifica arriva il nuovo record dell’Hungaroring sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Nissan Juke - il nuovo modello Arriva nel 2020 : Nel 2020 tra le tante novità che si affacceranno nel panorama automobilistico mondiale, vedrà la luce la seconda generazione di un’auto che nella sua originalità trasversale ha segnato un periodo. Stiamo parlando della Nissan Juke. Auto che o si ama o si odia. Originale senza dubbio, la Juke quando venne presentata definì quello che poi diventò un vero e proprio settore, dei Mini-Crossover con uno stile vagamente sportivo. In Italia ...

Milano - Arriva il nuovo regolamento per i monopattini elettrici : rischio multe fino a 99 euro : Nelle aree pedonali potranno viaggiare al massimo a 6 chilometri orari, che salgono a 20 nei percorsi ciclabili e nelle “zone 30“. Vietate le strade con la pavimentazione in sassi di fiume e le corsie preferenziali. La sosta sarà permessa solo negli stalli delle biciclette o a lato strada dove non espressamente vietato, e in ogni caso sempre con “buonsenso” per non costituire “intralcio o pericolo”. È con ...

Arriva il trailer del tour di Renato Zero per il nuovo album al via dal 1° novembre : Il trailer del tour di Renato Zero anticipa il nuovo album in uscita il 30 settembre. Ed è così che il Re dei Sorcini stuzzica la curiosità dei suoi fan che non attendono altro se non il suo ritorno, che ha già in programma per il giorno del suo 69° compleanno. Nei nuovi concerti al via dal 1° novembre al Palazzo dello Sport di Roma ci sarà spazio per la musica del nuovo album prodotto da Trevor Horn ma anche per quella del suo repertorio, ...

Neymar Juventus - ora i tifosi possono sognare davvero : Arriva il nuovo indizio! : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo”, Neymar avrebbe deciso di dire addio al PSG in maniera reale e concreta. Il campione brasiliano non prenderà parte all’amichevole del club francese contro l’Inter. Altro chiaro indizio di mercato e altro clamoroso colpo di scena. Neymar sembrerebbe esser pronto a dire addio al club parigino già […] More

Arriva il nuovo semaforo anti-furbetti : come funziona - chi fa il bis rischia grosso : Un rilevatore di infrazioni semaforiche dotato di una tecnologia innovativa sarà attivo dal prossimo 1 agosto nel ravennate...

Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - Arrivati in 77 tra cui molte donne : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – nuovo sbarco a Lampedusa dove nel pomeriggio di oggi sono sbarcati 77 Migranti, tutti subsahariani. Si tratta di 37 uomini,36 donne e 4 minori, che sono stati soccorsi dalla Guardia di Finanza che ne ha recuperati 10, gli altri sono stati trasbordati sulla CP319 della Guardia Costiera e sbarcati al molo Favarolo di Lampedusa. L'articolo Migranti: nuovo sbarco a Lampedusa, arrivati in 77 tra cui molte ...