Stephanie Frappart | “Non sono un alibi per la causa femminile Qui per le mie capacità”

(Di martedì 13 agosto 2019) Domani arbitrerà la finale di Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea. La prima volta di una donna in una competizione Uefa maschile La finale di Supercoppa europea tra Liverpool e Chelsea, in programma domani a Istanbul, sarà arbitrata da una donna,. Il Giornale le dedica, oggi, un’ampia pagina. Quasi 36 anni (a dicembre), un metro e sessantaquattro di altezza, laè francese, single, con la passione del pallone sin da bambina. Voleva diventare una calciatrice ma, una volta capito che non sarebbe stato quello il suo futuro, ha dirottato verso la carriera arbitrale. Non esattamente una scelta di comodo. La madre era costretta ad abbandonare gli spalti per non sentire le offese rivolte alla figlia, per dirne una. E’ stata la prima donna francese ad arbitrare una partita di calcio maschile di Ligue2. Di cartellini gialli ne esibì 4 in quella ...

