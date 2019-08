Solo | Islands of the Heart – Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 13 agosto 2019) Siete in cerca dell’anima gemella? No, tranquilli non vi consiglieremo di registrarvi su Meetlove ma vi parleremo quest’oggi diof the, titolo incentrato proprio sull’amore, che abbiamo avuto modo di giocare per voi in questi giorni.of theInvestite i panni di un lupo di mare solitario, il cui lungo viaggio lo porterà a conoscere l’anima gemella come si suol dire, giungendo al vero amore dopo aver completato numerosi puzzle e risposto a domande incentrate sul sentimentalismo. Il gioco inizia con la creazione del protagonista, il quale può essere personalizzato in pochi aspetti, dalla scelta del sesso al design dello stesso. Dopo questa breve introduzione verrete catapultati sulla prima delle tante isole presenti, dove avrete subito a che fare con le meccaniche di gioco....