Incendi Grecia | in partenza due Canadair dei vigili del fuoco per aiutare a combattere le

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2019) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento deidel, ha disposto l’invio di dueCL 415 sull’isola di Evia, per fronteggiare i vastiche in questi giorni stanno interessando la. I velivoli, innelle prossime ore dall’aeroporto di Ciampino, sono inviati nell’ambito del progetto europeo “RescEu-IT”, secondo il quale duedislocati sul territorio italiano, se non impiegati per le necessità nazionali, possono essere attivati, su richiesta di Bruxelles, in uno degli altri Paesi dell’Unione europea che dovessero trovarsi in situazioni di criticità. Il progetto assicura risorse aggiuntive a sostegno dei Paesi impegnati a rispondere a catastrofi di particolare entità, anche al di fuori dell’Unione europea. A supporto ...

