Arriva la tempesta d' estate e a Ferragosto cambia tutto

Tempesta d’amore - casting news : Arriva ELMAR - il “finto” padre di Denise! : Le ultime settimane sono state ricche di emozioni e colpi di scena per Denise Saalfeld (Helen Barke), eppure la sorpresa più grande deve ancora arrivare! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la bella protagonista della quindicesima stagione farà infatti un incontro a dir poco incredibile… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Elman è ...

Tempesta d’amore - casting news : Arriva Franziska “FRANZI” Krummbiegl. Nuova protagonista? : Grandi novità in arrivo dalla Germania! Poche ore fa è infatti stato annunciato l’ingresso in scena nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore di un nuovo personaggio, che sembra destinato a ricoprire un ruolo di rilievo nella soap… Ecco di chi si tratta! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Franzi Krummbiegl arriva al Fürstenhof e si innamora Franziska “Franzi” Krummbiegl, Tempesta d’amore © ARD/Christof ...

In Anthem compare una misteriosa tempesta - Cataclisma sta per Arrivare? : BioWare non ha ancora annunciato una data precisa dell'arrivo dell'evento Cataclisma all'interno di Anthem, ma secondo alcuni indizi trovati dai giocatori l'annuncio potrebbe essere imminente.Nella giornata di lunedì, un giocatore ha scoperto una sorta di conto alla rovescia nel gioco che indicava "l'arrivo della tempesta" in una settimana circa. Un responsabile della community di BioWare ha annunciato in seguito che quel conto alla rovescia era ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Arriva BELA - rivale in amore di Paul per Romy! : Neppure le coppie apparentemente più inseparabili sono mai al sicuro. Dopo aver visto andare a pezzi il “matrimonio perfetto” di Eva (Uta Kargel) e Robert (Lorenzo Patané), negli episodi tedeschi di Tempesta d’amore altri due innamorati stanno passando un periodo difficile. E anche in questo caso il problema sarà un terzo incomodo… Ecco dunque cosa sta accadendo tra Romy Ehrlinger (Désirée von Delft) e Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) nelle ...

Maltempo in Abruzzo - Arriva la tempesta su Tortoreto Lido : “Via - via - abbatte tutto”. La fuga dei turisti dalla spiaggia : Violenti temporali si sono abbattuti lungo la costa adriatica, specialmente nelle Marche e in Abruzzo. Nel video, il momento in cui la tempesta arriva sulla spiaggia di Tortoreto Lido, in provincia di Teramo: turisti e bagnanti sono costretti a scappare mentre intorno a loro iniziano a volare ombrelloni e altri oggetti. Ad Ancona sono caduti 30 mm di acqua in breve tempo e la temperatura è scesa a 19 gradi. Il Maltempo ha causato incidenti ...

Tempesta d'amore - anticipazioni tedesche : Arriva Lucy Ehrlinger - la sorella di Romy : Prosegue l'appuntamento con la longeva soap opera tedesca, 'Tempesta d'amore'. I colpi di scena non mancano all'interno della serie come dimostrato dall'arrivo di new entry tra cui spicca l'arrivo di un personaggio inedito che si aggiunge al cast fisso. Le anticipazioni rivelano che, nelle puntate tedesche, ci sarà l'arrivo di una persona pronta per sconvolgere gli equilibri. Si tratta di Lucy Ehrlinger, la sorella di Romy che è una delle figure ...

Meteo : con l'estate Arriva una tempesta di temporali - grandine e trombe d'aria. Poi nuova ondata di caldo : Il primo weekend dell'estate sottosopra con il Meteo che passerà da tempeste di temporali al caldo torrido: le previsioni. Nel corso del weekend, un temporaneo cedimento dell'alta...

