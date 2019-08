Serena Enardu VS haters Uso l' iPhone quanto cazz* mi pare! | poi cita Steve

Fonte : ilsussidiario

(Di lunedì 12 agosto 2019)contro gli: l'ex tronista di Uomini e Donne esprime il suo chiaro pensiero nei confronti degli odiatori, poiJobs.

arducsbebek : RT @Iperborea_: Jack approda a #uominiedonne per corteggiare Serena Enardu, ma quando la donna abbandona il trono senza scegliere, lui e l'… - SamperiB : RT @Iperborea_: Jack approda a #uominiedonne per corteggiare Serena Enardu, ma quando la donna abbandona il trono senza scegliere, lui e l'… - Iperborea_ : Jack approda a #uominiedonne per corteggiare Serena Enardu, ma quando la donna abbandona il trono senza scegliere,… -