Salmo risponde a Luché | ' Live fai schifo | non ti azzardare a parlare di musica con me'

Taylor Mega e Salmo - l'ex di Sfera Ebbasta risponde al 'dissing' : 'Li uso e poi li getto' : Nei giorni scorsi, per la precisione il 5 luglio 2019, Salmo, Nitro e gli altri rapper Machete hanno pubblicato il Machete Mixtape Volume 4. Si tratta del quarto capitolo dell'ormai storica saga di mixtape del Machete Crew, che, come di consuetudine, ha ospitato anche diversi artisti di rilievo della scena rap italiana esterni al collettivo, come ad esempio Fabri Fibra, Massimo Pericolo, Marracash, Izi e Gemitaiz, solo per citarne alcuni. Il ...