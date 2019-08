Pesaro | delitto in via Chiaramonti | uomo uccide la ex moglie e poi si toglie la vita

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Una terribile tragedia familiare si è verificata nella tarda serata di ieri a, precisamente in via, dove undi 47 anni, Andrei Cegolea, ha ucciso la ex, Maria, di 42 anni. La coppia era di nazionalità moldava. Secondo quanto riferito dalla stampa locale e nazionale, i due si erano separati, in quanto la donna aveva più volte riferito delle presunte violenze proprio da parte dell'. Lei aveva deciso di affrontare la separazione quindi, ma non aveva mai sporto una denuncia formale alle autorità. Ad accorgersi che fosse successo qualcosa sono state le figlie di 23 e 14 anni, che in questo periodo stanno trascorrendo le vacanze proprio in Moldavia da alcuni parenti. Ieri le ragazze hanno chiamato la mamma per poterla salutare, ma lei non ha mai risposto. A questo punto le due hanno allertato dei famigliari che risiedono in Italia, proprio nel capoluogo ...

