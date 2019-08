M5S: taglio onorevoli, non temiamo voto

"Non abbiamo parlato di possibili alleanze, ma del fatto che andiamo avanti suldei parlamentari". Così il capogruppo M5S alla Camera D'Uva, al termine dell'assemblea dei gruppi del Movimento. Riduzione dei parlamentari e poi elezioni. "Come andare alci pensa Mattarella, noi non abbiamo paura delle elezioni". Dall'assemblea sarebbe tuttavia emerso un largo consenso all'ipotesi di proseguire la legislatura,senza però trattare con Renzi,posizione espressa dal deputato Gallo,considerato vicino a Fico.(Di lunedì 12 agosto 2019)