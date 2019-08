Lega : Miccichè - 'con Salvini molto diversi ma al governo insieme per fare bene' : Palermo, 12 ago. (AdnKronos) - "L'atteggiamento strafottente di Salvini nei confronti del Sud non mi piace. Inutile nasconderlo. Allo stesso modo non mi piace il fatto che offenda Richard Gere sui tema dei migranti e il suo comportamento nei confronti di chi è a mare, sta male e non viene soccorso.

Lega : Miccichè - ‘con Salvini molto diversi ma al governo insieme per fare bene’ (2) : (AdnKronos) – Ai tempi di Tremonti e Bossi, ricorda il leader azzurro, “facevo la voce grossa” e i risultati sono arrivati. “Se in Sicilia abbiamo l’autostrada Palermo- Catania o l’acqua nelle case dei palermitani tutti giorni, cose che oggi la gente dà per scontate – puntualizza Miccichè -, è grazie alla mia opposizione alle idee di Bossi e Tremonti che, comunque, quando spiegavo loro che il Nord ...