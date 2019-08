Inter | Ivan Perisic saluta e va al Bayern Monaco | prestito con diritto di riscatto

Calciomercato Inter – Ivan Perisic ha svolto le visite mediche con il Bayern Monaco : manca solo l’ufficialità della cessione : Ivan Perisic è ad un passo dall’addio all’Inter: svolte le visite mediche con il Bayern Monaco, manca solo l’ufficialità della cessione Dopo l’addio di Nainggolan e il lavoro per cedere Mauro Icardi, altro grande ‘esubero’ presente in rosa, l’Inter è pronta a mettere nero su bianco un’altra cessione, seppur temporanea. Sembrano ormai ultimati gli ultimi dettagli per il passaggio di Ivan ...

Ivan Perisic non convocato. Il Bayern ora è a un passo : la formula scelta dall'Inter : Ivan Perisic si avvicina al Bayern Monaco. L’attaccante croato, in trattative coi campioni di Germania, non è infatti partito assieme al resto della squadra alla volta di Valencia dove l’Inter è attesa stasera da una amichevole. Perisic, 30 anni, potrebbe sbarcare in Bundesliga con la formula del pr

Il soprano Raina Kabaivanska riceverà il Premio Internazionale Maria Callas : Un'oscillazione vitale fragile e tenace, l'incanto della voce ed il carisma della forza interpretativa. Sono questi i motivi che rendono vivo ed attuale il mito di Maria Callas alla quale, per iniziativa del maestro d'orchestra Nicola Guerini, Verona dedica ormai da sei anni un Premio Internazionale attribuito alle più alte personalità della lirica e dell'arte. La struggente meteora della "Divina" prosegue il suo corso, e quest'anno il ...

LIVE Inter-Psg - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : tutto pronto per la super sfida - Ivan Perisic ancora titolare insieme a Barella e Bastoni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 13.20 Entrambe le squadre non godono di un buon momento nel mercato, con Icardi e Neymar in rotta con la società e in cerca di una nuova sistemazione. 13.15 Nuova posizione invece per Ivan Perisic, che per Conte si trova a disagio sulla fascia, e viene dunque spostato in avanti, nel 3-5-2 del tecnico ex Juventus. 13.10 I nerazzurri sono ancora in cerca del primo successo in questa competizione, dopo i ko ...

Il Re Leone 2019 : Intervista a Cheryl Porter e Ivana Spagna [VIDEO] : Il Re Leone 2019: Cheryl Porter e Ivana Spagna raccontano ai nostri microfoni l’emozione di cantare [e aver cantato] l’iconica Il Cerchio della VitaA distanza di 25 anni, il 21 agosto 2019, torna nelle sale italiane il capolavoro Disney Il Re Leone. In questo live-action saranno diverse le novità: da una veste completamente nuova, alle voci, tra gli altri nella versione italiana, di Marco Mengoni, il quale presterà la voce a Simba, ...

Condotte - arrivano 21 manifestazioni di Interesse : arrivano le manifestazioni d’interesse per il gruppo Condotte e il gruppo di potenziali acquirenti comprende tutti i maggiori player del settore, oltre a qualche sorpresa. Ora la procedura prevede...

Roma - Spinazzola in conferenza ma le indicazioni più Interessanti arrivano da Petrachi : “Zaniolo e Florenzi mai messi sul mercato”. Sono le importanti dichiarazioni di Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma che ha parlato anche di mercato durante la conferenza stampa di presentazione di Leonardo Spinazzola. “Quando ho sgridato Zaniolo per dirgli di rientrare in certi tipi di comportamento a tornare con i piedi per terra si è detto che Petrachi ha messo in vendita Zaniolo e questo non è ...

Soleil Sorge torna single? Lo sfogo social : ‘Ho Interrotto rapporti che mi tradivano’ : “Sono stata definita carnefice per aver messo fine a rapporti che mi mancavano di rispetto, che mi tradivano. Sono stata definita cose che non mi appartengono perché scelgo di portare rispetto a me stessa e i principi umani che mi hanno insegnato” così Soleil Sorge ha risposto a una hater che, sul suo profilo Instagram, ha commentato il fatto che è sempre sola nelle ultime foto perché avrebbe “fatto scappare” anche ...

Calciomercato : all'Inter arrivano Godin - Sensi e Lazaro : Gli attacchi fanno vendere i biglietti, le difese fanno vincere i titoli. E l’Inter di Antonio Conte, in pieno Calciomercato, mira ai secondi per mettere fine al lungo digiuno del popolo nerazzurro. Forte di una base già molto valida, con l’accoppiata centrale Skriniar-De Vrij che l’anno scorso si è dimostrata una delle coppie più efficaci della Serie A, l’Inter quest’anno potrà contare ...