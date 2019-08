Eccidio di Sant’Anna di Stazzema | Mattarella | “Chi dimentica è debole” Moavero | “70 anni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2019) “Chiè più debole, più esposto ai pericoli che, nel suo tempo, intolleranza, ostilità, violenza ripropongono”. È il messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio, ha inviato in occasione del settantacinquesimoversario dell’di Sant’Anna di. Nella strage, avvenuta il 12 agosto del 1944, 560 abitanti del paesino toscano furono trucidati dalle truppe naziste, aiutate dai fascisti locali. “È un giorno solenne, di raccoglimento e di memoria per la Repubblica italiana e per l’Europa – ha detto ancora il Capo dello Stato, che però non era presente alle celebrazioni – In quel terribile 12 agosto 1944 furono massacrate 560 persone inermi, tra queste 130 bambini. La più piccola, Anna Pardini, aveva soltanto venti giorni e fu uccisa tra le braccia della madre”. La strage, ha ricordato, è ...

