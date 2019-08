Di Maio:solo Mattarella decide per voto

"Salvini ha tradito milioni di italiani, ha tradito il contratto di governo per i suoi interessi". Così il leader M5S Diai suoi parlamentari. "Agli italiani ha detto 'state sereni',pagherà un caro prezzo". "In meno di 24 ore Salvini è tornato da Berlusconi.Andranno dal notaio per firmare un patto che assicuri seggi a Berlusconi.Come 20 anni fa,Salvini svenderà la Lega",aggiunge. "se e quando votare". I ministri della Lega "si dimettano o voteranno la sfiducia contro se stessi".(Di lunedì 12 agosto 2019)