Una crisi ora sarebbe assurda e pericolosa | dice Luigi Di Maio

Quanti e quali governi italiani sono caduti per Una crisi parlamentare? : Il 9 agosto, la Lega di Matteo Salvini ha ufficialmente formalizzato la crisi di governo, decidendo di presentare in Senato una mozione di sfiducia contro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ma di che cosa stiamo parlando? Quanti e quali governi sono caduti con una crisi parlamentare di questo tipo? Andiamo a vedere meglio la situazione. Che cos'è il voto di sfiducia Per formalizzare a tutti gli effetti la crisi di governo, esclusa ...

Le ricadute della crisi di governo sulla Libia. Camporini : "Saremo in Una posizione di assoluta vulnerabilità" : Mazzata finale. Ad una credibilità internazionale consumatasi in 14 mesi fatti di guerre verbali che ci hanno isolato in Europa e indebolito fono alla marginalizzazione in aree cruciali per gli interessi nazionali: il Mediterraneo, in primis. La crisi di governo a Roma e le sue ricadute sul fronte libico. Un tema caldissimo, che preoccupa la nostra diplomazia, disorienta i nostri già problematici alleati e rafforza i nostri nemici ...

Vocabolario minimo per capire tutti i passaggi di Una crisi di governo : Con l'apertura della crisi politica del governo si apre una fase delicata della politica italiana. I media seguono l'evolversi della situazione, ma spesso utilizzando termini che per politici e giornalisti sono ovvi come una chiave inglese per un idraulico, mentre per chi nella vita si occupa d'altro o non è appassionato della materia sono spesso oscure. Ecco dunque un manuale per seguire passo passo la vicenda. SALIRE AL QUIRINALE (o al ...

Crisi di governo - e ora da che parte state? Per fortUna la scelta è facile facile : Adesso che la maledizione cinese ha fatto il suo inevitabile corso, ed i desideri sono stati esauditi, tocca decidersi. Per fortuna è una scelta facile facile. Se il vostro giudizio politico, la vostra scala di valori, le vostre convinzioni, le vostre frustrazioni e risentimenti, ognuna di queste cose legittima, vi porta a pensare che i 5 stelle sono il male assoluto e che allontanarli dal potere, che hanno gestito in maniera spesso così ...

Crisi di governo - il Tav detonatore di Una crisi già prevedibile : La ridda di voci, i supposti retroscena, le indiscrezioni, le elucubrazioni su crisi reale o presunta sono (finalmente) evaporati poco dopo le 20 di questo torrido e lunghissimo giovedì 8 agosto quando Matteo Salvini diffonde un sintetico comunicato: “Inutile andare avanti a colpi di no”. È l’incipit che prelude all’apertura formale della crisi. Di Maio ha replicato in modo altrettanto stringato “Taglio dei ...

Crisi di governo - cronaca di Una morte annunciata : Era molto chiaro sin dall’inizio. L’avevo scritto spesso nei precedenti post ma, come al solito, i leoni grillini da tastiera mi riempivano di insulti e difendevano ottusamente Di Maio e Salvini. Ora siamo al primo capolinea: Matteo Salvini dopo aver usato Di Maio e i suoi inesistenti ministri li mette con le spalle al muro e si prepara a sparare il colpo mortale ai 5stelle. Nel giro di un anno Salvini, grazie alla bramosia di ...

Crisi di governo - la Lega presenta Una mozione di sfiducia a Conte. Borsa in rosso - cresce lo spread : Salvini ha sciolto le riserve e annunciato l’intenzione di tornare al voto da candidato premier. Di Maio all’attacco: ha messo i sondaggi davanti all’interesse del Paese

Crisi di governo - cosa può succedere ora (e Una stranezza) Il voto e 3 date utili Chi vincerebbe? Il sondaggio : Il pallino, oltre che nelle mani dei partiti, è in quelle del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E se si andasse al voto la doppia veste di Matteo Salvini — ministro dell’Interno e candidato premier della sua coalizione — sarebbe problematica

Crisi di governo - Zingaretti a Renzi : “Sei Una risorsa - aiutaci a vincere le elezioni” : “Non è vero che non ti occupi di politica. Sei una risorsa, aiutaci a vincere le prossime elezioni politiche“. È l’appello che il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha rivolto al senatore ed ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, dal palco della festa del Partito democratico a Villalunga (Reggio Emilia). L'articolo Crisi di governo, Zingaretti a Renzi: “Sei una risorsa, aiutaci a vincere le elezioni” ...

Conte : "Andrò in Aula - sarà Una crisi trasparente " | Salvini : "Mi candido premier" | Di Maio : "La Lega ha preso in giro il Paese" | Zingaretti : "Pronti alle urne" : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).

Una crisi spericolata : Mai si era vista una manovra così spericolata, irregolare, ad alto rischio, col paese che precipita al voto in piena sessione di bilancio: è la crisi ai tempi del populismo, aperta l’8 agosto sulla spinta propulsiva del Papeete, con mezza Italia in vacanza. E con l’onnipotenza di chi pensa che, a questo punto, crisi, scioglimento, convocazione delle urne si risolvano in 48 ore, con le “inutili” istituzioni ...

