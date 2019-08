“Shallow è stata copiata” Lady Gaga accusata di plagio da un cantautore statunitense

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2019)rischia una causa multimilionaria. La cantantedida unsemi-sconosciuto, Steve Ronsen. Al centro dello scandalo la canzone vincitrice del premio Oscar come miglior brano originale, Shallow. Poche le note “rubate”da un brano uscito nel 2012, Almost, ma sufficienti secondo Ronsen per lanciare l’accusa. A riportare la notizia il giornalePage Six. Tramite il suo legale ilha chiesto un risarcimento di milioni di dollari e ha minacciato di trascinare la popstar in tribunale. La cantante, però, non si è lasciata intimorire, assumendo subito un avvocato di New York, Orin Snyder, e affermando che “non si arrenderà”. Secondo Snyder l’accusa non regge e “Mr Ronsen e il suo avvocato stanno cercando soldi facili con un artista di successo”. “È vergognoso e ...