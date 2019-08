Rafael Nadal-Daniil Medvedev | Finale Masters 1000 Montreal 2019 | programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di domenica 11 agosto 2019)si confronteranno per contendersi il titolo deldi(Canada). Sul cemento canadese lo spagnolo (n.2 del mondo) e il russo (n.9 del ranking) si contenderanno la vittoria. Rafa va a caccia del quinto successo in questo torneo, volendo chiudere il cerchio nel migliore dei modi. Da non sottovalutare pero il tennista dell’Est, che nel corso di questoha messo in evidenza una condizione ottimale. Non ci sono precedenti tra i due e questo contribuisce a creare ulteriore attesa nei confronti del match.e tv Ladeldiandrà in scena alle ore 22.00 italiane e sarà trasmessa da Sky Sport e in streaming su Sky Go. OA Sport vi terrà aggiornati sull’esito del match: Domenica 11 agosto ore 22.00vs– ...

cfuzam : Eurosport : Nadal survives Fognini scare in Montreal - - zazoomblog : Tennis Masters 1000 Montreal 2019: Rafael Nadal va in finale senza giocare si ritira Gael Monfils - #Tennis… - zazoomnews : Tennis Masters 1000 Montreal 2019: Rafael Nadal va in finale senza giocare si ritira Gael Monfils - #Tennis… -