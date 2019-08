Partito del voto subito contro partito del non voto E tutti si appellano a Mattarella

Asse Grillo-Renzi - il Partito del non voto fa proseliti. L'ex premier : "Folle andare alle urne" : Il senatore Pd si schiera a favore di un governo istituzionale "che permetta di votare il referendum sulla riduzione dei...

Scontro sulla sfiducia - partono le manovre del Partito anti-elezioni : Salvini vorrebbe accelerare al massimo, i grillini frenano. Hanno aperto canali coi renziani. In campo anche Gianni Letta

In edicola sul Fatto del 8 agosto : Tav in senato - crisi da ammucchiata. Il Partito degli affari batte il M5S : Trionfa l’alleanza pro Tav. E poi la Lega apre la crisi In senato il Carroccio vota tutte le mozioni a favore con Pd, Fi e Meloni (bocciata quella dei 5 Stelle) e dà il preavviso di sfratto agli alleati di Ilaria Proietti Morituri te salutant di Marco Travaglio Rileggere Montanelli è sempre un ottimo esercizio, perché è morto 18 anni fa, ma è più vivo e attuale che mai. Il 28 agosto 1994, cioè 25 anni fa, scriveva questo sul primo governo ...

Sorpresa : il Partito della nazione alla fine lo ha fatto Salvini : Con il Truce non si può e non si deve, ovvio, nemmeno se funzionasse il jukebox nella moraviana Sabaudia. Con Giggino si farebbe ridere dietro, e purtroppo senza di lui pure. Ma il partito della nazione è una realtà difficile da negare. Una mozione di tre righe permette a Lega, Forza Italia e Fratel

Pelonzi-Vagnarelli : M5S è nuovo Partito del cemento : Roma – “I grillini sono per l’ambiente solo a parole. Nei fatti, si rivelano sempre piu’ il partito del cemento. Lo conferma la bocciatura alla mozione per ‘Casa calda’ che, come Pd, abbiamo presentato ieri in Campidoglio. La mozione e’ stata pensata per tutelare l’area impegnando l’amministrazione a mantenere i giusti standard di verde tramite vincoli paesaggistici e archeologici”. È ...

La follia del Partito anti polizia : vietare agli agenti di difendersi : Pina Francone Le forze dell'ordine arrestano i criminali, ma spesso e volentieri questi tornano in libertà. E ormai i poliziotti temono di essere perseguiti se si difendono dagli attacchi "I miei colleghi temono meno le rapine a mano armata che gli avvisi di garanzia se osano sparare. I giudici hanno una visione ideologica". È lo sfogo amaro e significato di Gianni Tonelli, ex segretario generale del sindacato autonomo di polizia, ...

Sulla giustizia vince sempre il Partito dell'impunità (da quasi trent'anni) : Dal 17 febbraio 1992, quando viene arrestato “il mariuolo” Mario Chiesa e inizia con “Mani pulite” lo scoperchiamento del sistema corruttivo politico-imprenditoriale, la questione giustizia è LA questione cruciale della vita politica e civile italiana. Premessa e condizione di possibilità per la soluzione di tutte le altre, sociali, economiche, istituzionali, culturali.La riforma della giustizia era ...

Silvio Berlusconi - il blitz del "Partito di Arcore" : così ha tradito la promessa fatta a Mara Carfagna : Una giornata drammatica, quella di giovedì 1 agosto, per Forza Italia. Dopo l'annuncio del lancio de L'altra Italia, il summit in cui Silvio Berlusconi dice sì alle primarie, ma solo per gli iscritti, e soprattutto nomina un nuovo ufficio di coordinamento accostato da Mara Carfagna all'"ufficio liqu

Forza Italia a rischio implosione : che cosa sta accadendo nel Partito del Cav : I due coordinatori, Giovanni Toti e Mara Carfagna, sono stati sconfessati da Berlusconi che ha creato un nuovo comitato di...

L’unico deputato nero del Partito Repubblicano statunitense non si ricandiderà alle elezioni del 2020 : Will Hurd, l’unico deputato nero attualmente eletto alla Camera col Partito Repubblicano statunitense, ha annunciato che non si ricandiderà alle elezioni del 2020. Hurd ha 41 anni, è in carica dal 2015 e prima di entrare in politica lavorava come

Il gran valzer del Partito che non c’è : Il piccolo predellino, ino ino, annunciato due giorni fa da Silvio Berlusconi ha generato un effetto politico visibile e un altro meno visibile. L’effetto visibile, e meno interessante, riguarda l’ennesima divisione all’interno del partito, ino ino, del Cav. e non può sorprendere se ventiquattr’ore

Sondaggio dell'Istituto Piepoli : Il Partito di Giovanni Toti vale già il 4% e potrebbe crescere ancora" : Il progetto di Giovanni Toti, ormai libero da Forza Italia, è quello di dar vita a una formazione liberale, riformista e cattolica che si allei alle prossime elezioni con la Lega di Matteo Salvini e con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Per quanto riguarda il nome del soggetto politico - riferisc