Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 10 agosto 2019) Un ventenne norvegese, armato, con giubbotto antiproiettile e un, ha fatto irruzione nelladel centro islamico al-Noor, a Baerum, a meno di 15 chilometri dal centro di, ferendo una persona prima di esseredalla polizia. L'aggressione, di cui ancora le autorita' norvegesi hanno detto di non conoscere il movente, e' avvenuta alla vigilia della Festa del Sacrificio, una delle ricorrenze religiose piu' importanti per i musulmani, e ora la polizia sta valutando se innalzare il livello di sicurezza intorno ai luoghi di culto.Tra i primi a raccontare ai media locali le dinamiche dell'aggressione e' stato il responsabile della, Irfan Mushtaq. "Indossava un giubbotto antiproiettile, une un'e aveva diverse armi", ha riferito l'uomo. Il ragazzo ha fatto irruzione dalla porta a vetri, frantumandola, per poi iniziare are. E' stato ...

iltirreno : Secondo i media locali, l'autore sarebbe un uomo bianco con indosso elmetto e uniforme - ilfogliettone : Uniforme ed elmetto, giovane spara in moschea vicino Oslo. Arrestato - - StefanoAndriano : RT @geo_storia: ?????? Nel pomeriggio c'è stata una sparatoria in una moschea di #Baerum, cittadina vicino a #Oslo, in #Norvegia. Una persona… -