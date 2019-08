Scarica sassi travolge cordata, 2 morti

Incidente di montagna sul versante svizzero del massiccio del Grand Combin Unadiha travolto a quota 3.500 metri unadi alpinisti diretti in vetta. Un'alpinista italiana è morta. La guida alpina della società del Cervino soccorsa in gravi condizioni è deceduta in ospedale. Era stato proprio lui a dare l'allarme dopo l'incidente e a dare le indicazioni ai soccorsi per raggiungere il gruppo. Nell'incidente sono rimasti coinvolti anche tre olandesi, due dei quali sono rimasti feriti.(Di sabato 10 agosto 2019)