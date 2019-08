Fonte : ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2019) Il tecnico della Juventus, Maurizio, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta subita dall’Atletico Madrid per 2 a 1.ha parlato delle difficoltà dovuta all’abbondanza di campioni e alla necessità di stabilire una lista Champions dovendo lasciare fuori qualcuno. Poi si Dybala Su Dybala le valutazioni sono tutte premature. Ha fatto due allenamenti, oggi ha fatto mezz’ora. Chiaro non può essere al top della condizione fisica e questo incide anche nella sensazione che può dare da finto centravanti. Io penso abbia caratteristiche e numero di gol per fare quel ruolo, poi uno bravo tecnicamente di solito riesce a fare tanti ruoli. Con la squadra in condizione bisogna vedere quanto riusciamo a riempire l’area di rigore con questa soluzione. Con lui ci posso anche parlare, poi c’è il mercato che va in una certa direzione echeio...

romeoagresti : #Sarri: “Se ho parlato con #Dybala? Ci posso anche parlare, poi c’è il mercato che va in una certa direzione e quel… - Gazzetta_it : #Sarri: '#Dybala? Quello che dico io conta zero. Dobbiamo tagliare sei giocatori' #Juve - #AtleticoMadrid… - Sport_Mediaset : #Juve, #Sarri: 'Dybala? Dobbiamo tagliarne sei, quello che dico io conta zero' -