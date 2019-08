Olanda | l’azzurro Dainese oro su strada Under 23

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 10 agosto 2019) L'azzurro Alberto, portacolori del Team Seg Racing Academy, regala all'Italia il terzo oro nonché la settima medaglia azzurra ai campionati europei di ciclismo in corso di svolgimento ad Alkmaar, in. L'azzurro si è imposto allo sprint nella prova in linea maschile U23 sulla distanza totale di 138 km. L'Italia domina così le prove U23 in linea, dopo l'oro della Paternoster conquistato ieri, si aggiunge, oggi, il titolo di. L'azzurro domina allo sprint e si prende l'oro che mancava all'Italia dal 2003 dopo quello di Visconti. Ricco il bottino azzurro che vanta 3 ori e 4 bronzi., guidato alla perfezione dai suoi compagni di squadra Ferri e Dalla Valle, negli ultimi due chilometri di gara, mette a segno una volata in cui sprigiona tutta la sua forza e sembra anche quella dei suoi compagni di squadra. Degna di attenzione è stata proprio l'azione dell'altro ...

