Legge un sms che il fidanzato ha scritto ad un amico e scopre una verità sconvolgente

(Di sabato 10 agosto 2019) Una ragazza era felicemente fidanzata e credeva al suo ragazzo quando lui le diceva che gli piaceva tantissimo nonostante fosse molto grassa. Il problema del peso, pesava circa 95 Kg., non se lo poneva proprio perché il suola faceva sentire bellissima. Un giorno, però, casualmente, ha letto un sms che ilaveva inviato ad undefinendola “enorme” e “imbarazzante”. La ragazza di Winsford, in Inghilterra, che si chiama Amy Jones e ha 21 anni ha raccontato quello che le è accaduto al Mirror: “Non mi preoccupavo, il mio ragazzo diceva che così formosa ero una donna più completa”. La ragazza è rimasta sconvolta da quello che ha letto e le ha fatto così tanto male che ha deciso di mettersi a dieta e in poco tempo, con una corretta alimentazione e tanto esercizio fisico ha perso 26 Kg e oggi è pienamente soddisfatta del suo ...

