Dramma in autostrada | padre e figlio morti sul colpo | tornavano dal lavoro

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 10 agosto 2019) Il violento impatto si è verificato, questa mattina, tra gli svincoli di Eboli e Campagna in direzione sud. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la Polstrada e il personale dell’Anas. Duee un ferito grave in un incidente sull’A2 “del Mediterraneo” al km 39,600, tra gli svincoli di Eboli e Campagna, in provincia di Salerno, in direzione Sud (Villa San Giovanni). Le vittime,, originari di Gela, in Sicilia, erano due operai chea casa da un periodo di. Il conducente ha perso il controllo dell’auto probabilmente per undi sonno.

