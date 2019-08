Consulta,Scr:troppe ordinanze "lumaca"

Un provvedimento emesso in Calabria dal giudice unico del tribunale di Rossano ha impiegato oltre 11 anni per arrivare alla Corte Costituzionale. Lo rivela Pierluigi Franz,presidente del Sindacato cronisti romani,secondo il quale i ritardi "causano un grave danno ai cittadini e alla certezza del diritto". Tra le", c'è quella del Tribunale di Salerno che solleva la questione di legittimità in merito al carcere per i giornalisti ritenuti reponsabili di diffamazione.Franz auspica che la"fissi udienza a breve"(Di sabato 10 agosto 2019)