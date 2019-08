Una vita | trame dal 12 al 17 agosto | Ursula fugge con Moises

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera d'epoca Una, ambientata nella Madrid degli anni '30 e ideata da Aurora Guerra, la stessa autrice de Il Segreto. Lefanno riferimento alle puntate che andranno in onda dal 12 al 17. Per tutto il periodo estivo, gli episodi di Unaandranno in onda dal lunedì al venerdì alle ore 13.40 su Canale 5 e il sabato sera in prime time su Rete 4. Le vicende delle prossime puntate gireranno tutte intorno all'arresto di Flora per l'omicidio dell'indiano, al ritrovamento del corpo di Jaime e alla fuga di. Silvia viene rapita Le anticipazioni di Unaci segnalano che Diego si imbatterà per caso nel corpo defunto di Jaime, rimanendone sconvolto. All'arrivo della polizia tutti gli indizi indicheranno Samuel come autore del delitto, che verrà prontamente arrestato. Mentre Esteban e Arturo discuteranno su Silvia, ...

vladiluxuria : In Italia chi salverà una vita umana rischierà fino a un milione di euro mentre un partito che ruba 49 milioni di euro la passa liscia. - matteosalvinimi : Ma forse questi signori vogliono fare solo una provocazione politica: evidentemente la vita delle persone a bordo n… - amnestyitalia : Dopo una settimana bloccate in mare, le persone che hanno rischiato la vita per fuggire dalle violazioni dei diritt… -