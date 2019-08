Rogo Faenza, bruciano gomma e plastica

Non è ancora spento l'incendio divampato in un magazzino di logistica a, nel Ravennate. Con l'ausilio di elicotteri, i vigili del fuoco lavoreranno a oltranza per domare le fiamme, che stanno divorando materiale plastico ein misura importante con una incessante colonna di fumo nero. La zona intorno al capannone è stata evacuata e la popolazione è stata invitata a non uscire, tenere le finestre chiuse e per i prossimi giorni a lavare accuratamente la frutta e la verdura raccolte nel territorio comunale.(Di venerdì 9 agosto 2019)