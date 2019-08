Morto Fabrizio Saccomanni | colto da un malore mentre era al mare

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 9 agosto 2019)banchiere, economista e politico italiano, si è spento ieri 8 agosto all'età di 76 anni. Il presidente dell'Unicredit si trovava sugli scogli, vicino al campo da golf di Puntaldia, in Gallura (Sardegna), quando è stato colpito da unsi è sentito poco bene accanto al, nei pressi dell'albergo in cui stava soggiornando per le sue vacanze. Il personale medico del 118 è subito accorso sul posto, ma al suo arrivo lo hanno trovato già in arresto cardiaco, steso sugli scogli. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma non c'è stato niente da fare. Inutile anche l'arrivo dell'elisoccorso. Una carriera esemplare Laureato alla Bocconi di Milano ed esperto di economia monetaria, in cui aveva perfezionato gli studi nell'università statunitense di Princeton,ha lavorato per buona parte della sua vita in Banca d'Italia, dove è entrato per la ...

